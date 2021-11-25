/663026/صبورة-السيد-احتفالية-طريق-الكباش-يؤكد-انجازات-الدولة-في-مختلف-المناحي-بقيادة-الرئيس-السيسي

قال النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، ان احتفالية افتتاح طريق الكباش، من الاحداث العظيمة التي ستشهدها مصر، موضحة أن هذا الافتتاح ياتي في اطار الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المناحي وليس القطاع السياحي فقط.

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وقالت النائبة صبورة السيد في بيان لها اصدرته اليوم، ان هذا احتفالية طريق الكباش تؤكد ما تشهده الدولة من تطورات متسارعة منذ تولي لرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم فى البلاد، والذي عمل جاهدا لتحقيق النهضة في كافة المجالات وهو ما لمسه المواطن المصري على أرض الواقع.

صبورة السيد: احتفالية طريق الكباش يؤكد انجازات الدولة في مختلف المناحي بقيادة الرئيس السيسي

وتابعت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن هذا الحدث أسطوري تنقله نحو 200 محطة تلفزيونية للعالم، حيث ينتظر أكثر من مليار مشاهد حول العالم انطلاق الموكب وإعلان الاقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض. وتشهد مدينة الأقصر اليوم تمام السابعة والنصف مساءا احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد مدينة الأقصر، عاصمة الحضارة والجمال والتاريخ، سوف تظهر غد في شكل عالمي جديد، متحلية بقدرات السحر والجمال.

تنقل مصر إلى العالم الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش (رامز القديم) بعد ترميمه ، في أقل من عام بعد الاحتفال الذهبي الفرعوني الذي تم خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية.

كما يمتد الطريق القديم حوالي 2700 متر بين معبدي الكرنك والأقصر، ويضم 1200 تمثال لأبي الهول برأس كبش على الجانبين.

وتستعد معابد الكرنك ومعبد الأقصر، للحفل ومراكب تماثل صور المراكب على جدران المعابد في "عيد الأوبت".