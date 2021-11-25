/663028/مصدر-بالجهاز-الفني-بالأهلي-يكشف-سبب-خروج-أكرم-توفيق-أمام-سموحة

كشف مصدر من الجهاز الطبي للنادي الأهلي، عن سبب تبديل أكرم توفيق، أمام سموحة مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتتسائل جمهور الكرة المصرية وبالأخص جمهور الأهلي، عن سبب تبديل اكرم توفيق في المباراة، والمعروف منه القوة البدنية والمواصلة في المباراة من البداية حتى النهاية، ليصير شكوك الجمهور عن سبب التبديل.

سبب تبديل أكرم توفيق

خرج أكرم توفيق في بداية الشوط الثاني من المباراة، ودخول محمد هاني، بتبديل مركز بمركز في تشكيل الفريق في اللقاء.

وأكد المصدر أن خروج أكرم توفيق في المباراة، ليست بسبب الإصابة، ولكن تغير فني، ومن اجل مشاركة محمد هاني في المباراة، وهو تغير فني في الأول قبل أي شئ.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

بيرسي تاو

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.