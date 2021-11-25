/663029/ترتيب-الدوري-بعد-مباريات-اليوم--الأهلي-في-الصدارة والزمالك-يعود

انتهت منذ قليل مباريات اليوم الخميس، من منافسات الجوله السادسة من بطوله الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 ، التي شهدت مواصله صحوه الاهلي والتقاط الزمالك أنفاسه وطموح فاركو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الأهلي في الصداره بالعلامه الكاملة برصيد 18 نقطه بعد 6 جولات ، وجاء بيراميدز في الوصافة بالاشتراك مع الزمالك ، برصيد13 نقطة بعد 6 جولات من منافسات بطوله الدوري المصري الممتاز، ولكن خاض بيراميدز 5 لقائات فقط.

وجاء جدول الترتيب كالتالي:

برائعة مصطفى فتحي الزمالك يعبر سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

فاز نادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز في الشباك.

وحاول سيراميكا أن يعود في المباراة وأضاعوا أكثر من كرة، ولكن نجحت دافاعات الزمالك وعواد أن يحافظوا على نظافة شباكهم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

تشكيل الزمالك في اللقاء :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إمام عاشور، محمد أوناجم، سيف الدين الجزيرى.

بثنائية بيرسي تاو الأهلي يقسو على سموحة برباعية بالدوري الممتاز «فيديو»

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.