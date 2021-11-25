/663030/عيد-حماد-احتفالية-طريق-الكباش-دورها-كبير-في-الترويج-لمعالم-مصر-السياحية-في-ظل-جائحة-كورونا

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة شهد تطور كبير، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، موضحا انه على الرغم من جائحةفيروس كورونا والتي أثرت تداعياتها على كافة دول العالم، إلا أن القطاع السياحي في مصر تعافى بشكل كبير واخذ يستعيد قوته بشكل متسارع مقارنة بدول اخرى.

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وأشار النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن احتفالية طريق الكباش تأتي ضمن سلسلة الافتتاحات الأثرية الأخيرة التى شهدها قطاع السياحة، والتي كان لها دور كبير في فى الترويج للمعالم السياحة فى ظل الجائحة العالمية.

عيد حماد: احتفالية طريق الكباش دورها كبير في الترويج لمعالم مصر السياحية في ظل جائحة كورونا

وأوضح أن هذا الحدث سيكون مت أعظم الاحتفالات التي تشهدها مصر، حيث أنه يماثل حدث موكب نقل المومياوات الملكية الذى حظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة الدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تعطى ملف السياحة أولوية كبيرة نظرا لانه يمثل عائد مهم للدخل القومى المصرى، بالاضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للمصريين، منوها إلى الطفرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الاخيرة.

وتشهد مدينة الأقصر اليوم تمام السابعة والنصف مساءا احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد مدينة الأقصر، عاصمة الحضارة والجمال والتاريخ، سوف تظهر غد في شكل عالمي جديد، متحلية بقدرات السحر والجمال.

تنقل مصر إلى العالم الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش (رامز القديم) بعد ترميمه ، في أقل من عام بعد الاحتفال الذهبي الفرعوني الذي تم خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية.

كما يمتد الطريق القديم حوالي 2700 متر بين معبدي الكرنك والأقصر، ويضم 1200 تمثال لأبي الهول برأس كبش على الجانبين.

وتستعد معابد الكرنك ومعبد الأقصر، للحفل ومراكب تماثل صور المراكب على جدران المعابد في "عيد الأوبت".

كما تناولت الكلمة تسليط الضوء على ما تشهده مصر من إنجازات غير مسبوقة في وتيرتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.