قومى المرأة: وقف العنف ضد النساء يحقق التقدم والتنمية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها بكلمة مسجلة فى فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول "القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات فى إفريقيا" والذى عقد فى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها فى أن يتزامن المؤتمر مع بدء حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، تلك الحملة العالمية التى تستهدف رفع الوعى المجتمعى بالقضية، وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وأكدت مايا مرسى أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها، فقد حققت مصر طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطنى والاقليمى والدولى.

وأوضحت أن الدستور المصرى لعام 2014 اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 "عاما للمرأة المصرية" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية.

وقالت إن مصر الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يوافق أهداف التنمية المستدامة، حيث أقرها رئيس الجمهورية فى عام 2017 كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوى على أربعة محاور هى التمكين السياسى والاقتصادى، والاجتماعى، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

وأضافت أنه تم إنشاء "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

واستعرضت رئيسة المجلس التقدم الذى أحرزته مصر فى ملف مناهضة العنف ضد المرأة، موضحة أن نص المادة 11 من الدستور ينص على أن " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، مؤكدة أن تبنى الدولة المصرية لهذا النص الدستورى خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية.

وأوضحت أنه من بين اختصاصات المجلس القومى للمراة تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.

وأضافت رئيسة المجلس أن النصوص الدستورية تم ترجمتها فى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورا خاصا للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، كما تبنت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة،وصدرت استراتيجيات وطنية لمكافحة كل من تشويه الاعضاء التناسلية للاناث، والقضاء على الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى إطلاق مصر مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسى فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وقالت رئيسة المجلس إن الحماية القانونية للمرأة ظهرت عبر إقرار حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية، حيث تم تجريم الحرمان من الميراث وتم تعديل المواد المتعلقة بالإغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير والتحرش الجنسى.

وأضافت أنه تم كذلك تجريم الخطف والافعال الفاضحة العلنية وغير العلنية والتمييز، وصدر قانون بتجريم كافة أشكال وصور الاتجار بالبشر، وقانون بتجريم تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، وشدد عقوبتها إذا كان من بين المهاجرين المهربين نساء.

ولفتت إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأول تشريع مصرى، يخاطب الجرائم التى تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع الاتصالات الالكترونية بما يغطى الجرائم التى تقع على المرأة من تحرش وتتبع وانتهاك للخصوصية الأشخاص.

وأشارت إلى قانون حماية البيانات الشخصية وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة.

وأوضحت أنه خلال العام الجارى صدر قانون بتغليظ وتوسيع نطاق التجريم فى جرائم تشويه الأعضاء التناسلية، مؤكدة أن مصر تبنت مؤخرا مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة فى مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة.

وأوضحت أنه يتم إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية فى مكان واحد تسهيلا للإجراءات المتبعة، كما تم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة وميثاق أخلاقى لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة.

ولفتت إلى إنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل وأقسام بمديريات وزارة الداخلية ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة ومدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة.

وأضافت أنه تم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، كما تستهدف حزمة الخدمات العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية.

وأعربت رئيسة المجلس، فى ختام كلمتها، عن أمنياتها فى أن نشهد اليوم الذى نحتفل فيه بأن تصبح قارتنا الإفريقية نموذجا لمجتمعات آمنة وخالية من العنف ضد المرأة، مقتبسة كلمات للرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه "لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها".