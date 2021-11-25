فصل الكهرباء عن مناطق ببنى سويف للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع كهرباء بنى سويف فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بنى سويف وبعض قرى مركزى ناصر وببا، وذلك بداية من بعد غد السبت، إلى يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.



وأوضح بيان -صادر عن المحافظة اليوم الخميس- أنه سيتم فصل الخدمة يوم السبت 27 نوفمبر الجارى، عن شارع عبدالسلام عارف، وخاتم المرسلين، والكورنيش، وترعة البوصة، وجزء من مقبل، والشرطة العسكرية، ومساكن الإيمان، بمدينة بنى سويف، وذلك اعتبارا من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا، وعن قرية الكوم الأحمر مركز بنى سويف من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا.

وأضاف البيان أنه سيتم فصل الكهرباء يوم الأحد 28 نوفمبر الجارى عن جزيرة أبوصالح مركز ناصر، ويوم الاثنين 29 نوفمبر عن قرية سنور مركز بنى سويف، بينما سيتم فصل التيار يوم الثلاثاء 30 نوفمبر الجارى عن قرى الحلابية، وتزمنت بمركز بنى سويف، وطحا البيشة بمركز ببا، وذلك من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا، بحسب الأيام المذكورة والفترات الموضحة.

وتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.