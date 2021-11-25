محافظ الأقصر يدعو المصريين والعالم لمتابعة احتفالية طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مدينة الأقصر طارق لطفى -فى بيان- إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات للاحتفال بهذا الحدث التاريخى، الذى يتخلله عروض فنية عديدة.
من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية بالأقصر الدكتور طاهر أيوب إلى الإجراءات الوقائية التى جرى اتخاذها؛ استعدادا لهذا الحفل الضخم، منها متابعة قياس درجات الحرارة لجميع الحضور مع استبعاد من تظهر عليه أى أعراض، بجانب تأمين التباعد الاجتماعى ومنع التزاحم والتأكيد على ارتداء الكمامات لجميع المشاركين، فضلا عن متابعة توافر المستلزمات الوقائية الشخصية والتأكيد على عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.
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