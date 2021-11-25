محافظ الإسكندرية: تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إنه تحصين نحو 40 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك منذ انطلاقها 16 نوفمبر الجارى وحتى الآن.



وأضاف الشريف - فى تصريح اليوم الخميس- أن مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور يوسف شباط، تجرى هذه التحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية المعدية بالمحافظة؛ لحماية الثروة الحيوانية وحرصا على الاقتصاد القومى.

وأوضح أنه من المقرر تحصين 146 ألف رأس ماشية حتى أول العام المقبل، موجها بتكثيف هذه حملات تحصين الماشية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك فى إطار الحرص على تنمية الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجياتها؛ لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

من جهته، قال مدير مديرية الطب البيطرى الدكتور يوسف شباط، إنه يتم تحصين الماشية بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بصورة دورية، مؤكدا أن الحملة مستمرة من خلال 17 لجنة على مستوى المحافظة للمرور على الحظائر ومن منزل لآخر؛ تجنبا لنقل أى مرض مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه لم تظهر أى اشتباهات بمرض الحمى القلاعية خلال الـ5 سنوات الماضية وستبذل المديرية كافة طاقتها من خلال جميع الأطباء والعاملين بالمديرية؛ للحفاظ على خلو المحافظة من أى أمراض وبائية أو معدية.

وأوضح أنه خلال الأيام الـ10 الأولى من الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشى فى الإسكندرية، تم تحصين 13031 رأس أبقار، و11553 رأس جاموس، و13632 رأس أغنام و179 رأس ماعز، مناشدا جميع الأهالى والمربيين بتقديم حيواناتهم للجان الطب البيطرى التى تجوب جميع أحياء المحافظة.