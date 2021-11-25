سعفان يبحث مع ممثلى البنك الدولى توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء قدم الوزير الشكر لممثلى البنك الدولى على الجهد المبذول فى العمل المشترك مع الجهات المتخصصة فى مصر فى كافة قطاعات العمل، متمنيا تعاون مثمر بين الوزارة والبنك الدولى فى الفترة القادمة فيما يخص العمالة غير المنتظمة وأوجه حمايتها ورعايتها اجتماعيا وصحيا.

واستعرض الوزير، جهود الحكومة المصرية فى رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة خلال العامين 2020/ 2021 خاصة فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، فى مختلف القطاعات وعلى رأسها المقاولات والبناء والتشييد والزراعة، والباعة الجائلين.

وأوضح سعفان أن الهيكل الإدارى للعمالة غير المنتظمة بالوزارة يتكون من إدارة مركزية وثلاث إدارات عامة بديوان عام الوزارة يتبعها 27 إدارة فرعية بمديريات القوى العاملة فى كافة المحافظات، تعمل على تقديم الحماية والرعاية والتشغيل اللازم لهذه الفئة، فضلا عن الرعاية الصحية لهم وذلك من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى حرصت على دعم العمالة غير المنتظمة خاصة فى ظل جائحة كورونا، فقررت صرف 6 منح لرعايتها، كل منحة منها 500 جنيه، بإجمالى 5 مليارات و461 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت فى العمل على آلية جديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع فى المشروعات القومية الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 135 ألف عامل تقريبا، وما زال الحصر مستمرا، كما تطرقت الوزارة للعمل مع الشركات القائمة على تلك المشروعات لحصر العمالة المسجلة بها فى قاعدة بيانات متكاملة وتوفير التغطية التأمينية لهم.

ونوه الوزير، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة لسوق العمل المصرى والتى ستتيح كم هائل من المعلومات والبيانات عن العمالة غير المنتظمة فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع غير الرسمى، كما تتيح سبل تحويل المنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى بالتعاون مع الجهات المختصة المختلفة، ويتضمن متابعة دورية لتحركات العمالة غير المنتظمة بين الشركات العاملة باستمرار.

وفى المقابل، أبدى ممثلو البنك الدولى استعدادهم للتعاون المشترك لحماية تلك الفئة من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية وتقديم الدعم الفنى والمساعدة، فضلا عن تدعيم وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة خاصة فى ظل اهتمام العالم والدولة المصرية بالمرأة والعمل على تمكينها اقتصاديا.

ورحب روبرت بوجودى مدير العمليات فى البنك الدولى بالوزير، مبديا سعادته للتعاون المشترك مع الوزارة، خاصة فيما يخص رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ودعم القطاع غير الرسمى ورؤية الحكومة ووزاراتها المختلفة للعمل مع تلك الفئة لتتمتع بكافة حقوقها ومزاياها التى كفلها لها القانون.

وأوضح مدير العمليات، أن فريق عمل البنك الدولى بالقاهرة يتشارك مع الحكومة المصرية فى عدد كبير من البرامج، وصل إلى 13 برنامج لدعم الحكومة والشعب، بإجمالى 6.2 مليار دولار فى العديد من قطاعات العمل والبنية التحتية والنقل وغيرها، كما يقدم دعما فنيا للهيئة الوطنية للتأمينات والمعاشات لدعم دور الإصلاحات الوطنية ووزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الدعم اللازم فى الأمور الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا وخاصة برنامج تكافل وكرامة.

حضر اللقاء أولكسى سلوسينيسكى، ونهلة زيتون، كبيرى أخصائى الحماية الاجتماعية بالبنك الدولى، وثريا الأسيوطى وإيمار كوليمان كمستشارين وممثلين لسياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولى.

ومن جانب الوزارة آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزير، وأمنية عبدالحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.