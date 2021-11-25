الطفلة شروق: كنت مبسوطة وأنا قاعدة جنب الرئيس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت والدة الطفلة شروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc" اليوم الجمعة: "شروق قالت للرئيس إنها عايزه تطلع رسامة". فى حين قالت الطفلة شروق: "كنت مبسوطة خالص وأنا قاعدة جنب الرئيس، وسألنى اسمك إيه ونفسك تطلعى إيه"، مؤكدة أنها ستحضر اليوم حفل افتتاح طريق الكباش، لأنها ستمثل محافظة أسوان.

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