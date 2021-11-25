انطلاق فاعليات ”المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية” 28 نوفمبر| فيديو

فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم كبرى الفعاليات العسكرية على أرض مصر، تنظم القوات الجوية "المنتدى الدولى الأول للقوات الجوية" وذلك يوم 28 نوفمبر الجارى بدار القوات الجوية، بحضور وفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الخبراء العسكريين، ورواد تكنولوجيا القوة الجوية ، والمختصين من قطاع الملاحة العامة ، ووفود شركات الصناعات العسكرية.

ويعد المنتدى فرصة كبيرة للـتأكيد على الدور المحورى الذى تقوم به القوات الجوية لما تمتلكه من نخبة لأفضل الطيارين المقاتلين على مستوى العالم والذين يقوموا بتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بمنظومة تسليح متطورة تشمل مختلف الطرازات القتالية الحديثة التى تم تزويد القوات الجوية بها مؤخراً ، كما يمثل هذا المنتدى منصة رئيسية للقوات الجوية المصرية لمناقشة الإستراتيجيات الضرورية لإستمرار تمكين مصر كمحور بارز فى مجال الدفاع العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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