السياحة: حماقى يحيى حفل طريق الكباش

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، إن حفل افتتاح طريق الكباش، سيحضره عدد كبير من المسئولين وسفراء دول أجنبية وعربية ومسئولين حكوميين، وهناك أكثر من 200 وكالة أنباء أجنبية ومحلية ستغطي الحدث، وسيحضر الحفل عدد كبير من المراسلين وممثلين تلك القنوات والوكالات.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الحدث سيذاع على الصفحة الرسمية للهيئة العامة لتنشيط السياحة، ومن المقرر أن يضم الحدث أكثر من احتفالية في نفس الوقت، وسيكون هناك جزء من الاحتفال في نهر النيل، وبعض المراكب ستكون متلألأة والمنطاد سيحلق في سماء الأقصر".

وقالت: "سيتم إنارة كل الأماكن الأثرية الموجودة هناك بالإضافة إلى العرض الرسمي التي ستسير من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر، ومن المقرر أن يكون مطرب الحفل الفنان محمد حماقي، وسيكون هناك حوالي 3000 طالب من جامعات ومدارس الصعيد مشاركين في هذه الاحتفالية، ومن المقرر أنه سيتم عزف أنشودة آمون المكتوبة على المعابد".

وتتجه أنظار العالم، مساء اليوم الخميس، إلى الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.