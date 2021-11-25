رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: مصر عاصمة العالم فى كرة القدم

وجه جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشكر إلي الدولة المصرية معبرا عن سعادته بالتواجد في مصر وأنها بلد جميلة، مؤكدا أنه يعتبر مصر عاصمة العالم في كرة القدم .
أضاف انفانتينو خلال مؤتمر افتتاح مشروع الهدف بـ6 أكتوبر دائما ما أتواجد في العديد من دول العالم المختلفة واقابل مصريين واعرف مدى حبهم للرياضة، وأسألهم هل انت اهلاوي أم زملكاوي ،مشيدا بالتطور الكبير داخل مصر .
افتتح اليوم مبني الهدف بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني انفانتينو وعدد من نجوم الكرة الأفارقة.
ويتضمن مشروع الهدف فندق كامل للمنتخبات الوطنية وملاعب كرة القدم وجيم خاص ،الي جانب مكاتب إدارية تمهيدا لنقل مقر اتحاد الكرة القديم بالجزيرة إلي مشروع الهدف بشكل تدريجي خلال الايام المقبلة.
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