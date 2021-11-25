مصطفى محمد بديلا مع جالاتا سراى ضد مارسيليا فى الدورى الأوروبى

تواجد الدولي المصري مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي التركى على مقاعد البدلاء في التشكيل الرسمي الذي أعلنه فاتح تريم المدير الفني ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في المباراة المقرر اقامتها في الثامنة إلا الربع مساء اليوم، الخميس، علي ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2021-2022.

ويتصدر جالاتا سراي التركى جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي، برصيد 8 نقاط، فيما يحل لاتسيو وصيفاً برصيد 5 نقاط، ثم أولمبيك مارسيليا ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيراً لوكوموتيف موسكو برصيد نقطتين.

ويسعي جالاتا سراي التركى، إلى خطف الفوز ونقاط المباراة الثلاثة من أولمبيك مارسيليا، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور من أجل قطع شوطاً كبيراً نحو دور الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الأوروبي.

فيما يعول أولمبيك مارسيليا على نجومه وقته الهجومية فى إنتزاع الـ 3 نقاط أيضاً، مما يصعب المهمة على فريق أصحاب الأرض رغم خوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

وخاض جالاتا سراي 4 مباريات في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، ما بين إنتصارين وتعادلين.

كما لعب أولمبيك مارسيليا 4 لقاءات في اليوروبا ليج، وحقق 4 تعادلات على الترتيب، وفشل في تحقيق أي فوز.

ويحتضن ملعب تورك تيليكوم أرينا، مباراة جالطة سراي ضد أولمبيك مارسيليا، فى تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 25-11-2021، في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي..

حراسة المرمى: موسيلرا.

الدفاع: يدلين، نيلسون، ماركاو، آنهولت.

الوسط: بيركان كوتلو، تايلان، ألكساندرو تشيكالداو.

الهجوم: دياجني، سفيان فيجولي، محمد كريم.