30 يونيو.. الانتهاء من تطوير محافظة أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة تستهدف تطوير 3 مراكز في محافظة أسوان تضم 445 تجمعا ريفيا ونجعا وكفرا، ولكن حسب التوجيه الرئاسي الجديد فإن عمليات تطوير محافظة أسوان ستشمل كل مراكز المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن محافظة أسوان ستكون من أوائل المحافظات التي سيجرى إنهاء تطويرها على مستوى الجمهورية في 30 يونيو 2023، حيث ستكون أول محافظة يجرى الانتهاء من تطويرها بشكل إجمالي ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية: لدينا 5 مراكز إدارية تضم 650 قرية وتجمعا ريفيا في محافظة أسوان، قائلا، إنه عندما نعمل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لا نعمل على مستوى التجمع الريفى فقط، ولكن نعمل على موقف نطاق أوسع لضمان وصول كافة الخدمات لكل المواطنين.

وفى وقت سابق، قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرى أسوان رسالة تؤكد أن الدولة تقف بجانب الأهالى وتوفر لهم كل ما يحتاجون، كما أن هذه الزيارة رسالة واضحة بأن الرئيس بالرغم من أنه ذاهب إلى افتتاح حدث عالمى لصالح المصريين ولصالح السياحة، ويقدم مصر بالصورة التي تستحقها عالميا، لكنه حرص على الذهاب إلى الأهالى المتضررة، وأصدر تعليمات أن تكون جميع قرى أسوان داخل مبادرة حياة كريمة، باعتبار أن المبادرة مرنة ومن أجل المواطنين وقرى مصر.