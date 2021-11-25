/663027/محمد-سلطان-احتفالية-طريق-الكباش-حدث-عالمي-يليق-بالدولة-المصرية-العظيمة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف السياحة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بداية من الاكتشافات الأثرية والترميم والتجديد للكثير من المواقع الأثرية والافتتاحات الأخيرة سواء موكب نقل المومياوات الملكية الذى كان حديث العالم، والحدث العالمى الأخر المنتظر طريق الكباش.

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وأضاف النائب محمد سلطان أن هذه الافتتاحات التى تحظى باهتمام عالمى تساهم بقوة فى الترويج للقطاع، خاصة وانها تحظى باهتمام عالمى، حيث يترقب العالم لمشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني ذلك الممر التاريخي الذى يعود عمره لأكثر من 3 آلاف عام في حفل ساحر، فقد تم الكشف عن الامتدادات الكاملة للممر الذي يبلغ طوله 1.7 ميل وعرضه حوالي 250 ‏قدمًا، والذي يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، في مدينة طيبة القديمة، مع تماثيل أبو ‏الهول المميزة والتماثيل ذات رأس الكبش التي تصطف على الجانبين.‏

محمد سلطان: احتفالية طريق الكباش حدث عالمي يليق بالدولة المصرية العظيمة

وأكد النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة مثل باقى القطاعات التى شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى الآونة الأخيرة، موجها الشكر لكل أبطال ملحمة العمل فى مشروع إحياء طريق الكباش الذين لم يتوقفوا عن العمل والتجهيز والترميم حتى اللحظات الأخيرة قبل الحفل العالمى لافتتاح الطريق المقرر له مساء اليوم الخميس، مؤكدا أنهم قاموا بسميفونية عمل عظيمة بأيدٍ مصرية خالصة وأن الحدث سيكون عالمياً على قدر الدولة المصرية العظي

وتشهد مدينة الأقصر اليوم تمام السابعة والنصف مساءا احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد مدينة الأقصر، عاصمة الحضارة والجمال والتاريخ، سوف تظهر غد في شكل عالمي جديد، متحلية بقدرات السحر والجمال.

تنقل مصر إلى العالم الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش (رامز القديم) بعد ترميمه ، في أقل من عام بعد الاحتفال الذهبي الفرعوني الذي تم خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية.

كما يمتد الطريق القديم حوالي 2700 متر بين معبدي الكرنك والأقصر، ويضم 1200 تمثال لأبي الهول برأس كبش على الجانبين.

وتستعد معابد الكرنك ومعبد الأقصر، للحفل ومراكب تماثل صور المراكب على جدران المعابد في "عيد الأوبت".