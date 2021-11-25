/663031/موسيماني-نتيجة-قوية-للأهلي-أمام-سموحة-وتغيرات-كثيرة-غير-متوقعة-للمنافس

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني إن مواجهة سموحة كانت صعبة والفريق حقق فوزًا مهمًّا، والأداء الذي ظهر به الأهلي كان جيدًا، كما شارك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ولعب محمد مجدي "أفشة" في مركز محور الارتكاز، بسبب غياب عمرو السولية.

تصريحات بيتسو موسيماني

وأوضح موسيماني أن الفريق حقق عدة انتصارات في مسابقة الدوري وهو مؤشر جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه فهم طبيعة المسابقة المحلية.

وواصل موسيماني: "أعمل منذ 13 شهرًا فقط في مصر، امنحوني وقتًا أطول لفرض أسلوب اللعب داخل الفريق، وأعتقد أنني ما زلت أتعلم الكثير في الدوري المصري".

وتابع: "نلعب بشكل هجومي مستمر، ولذلك كان قد يكون هناك بعض الأخطاء، نسعى لتدارك تلك الأمور مستقبلًا".

وأضاف: "الفريق لعب برأس حربة صريح أمام سموحة وهو بيرسي تاو، هناك بعض المباريات يلعب فيها محمد شريف مهاجمًا أساسيًّا مثل مواجهة الزمالك، ولكن فضلت الاعتماد اليوم على بيرسي تاو، وفي النهاية حققنا ما نريده وفزنا بالمباراة والنقاط الثلاث".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "سنحكم على الفريق بعد فترة التوقف، وأتمنى أن نستمر في تقديم مستوى جيد بكل تأكيد".

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

بيرسي تاو

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.