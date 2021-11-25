/663032/كارتيرون-الزمالك-بدأ-يستعيد-الثقة-وليس-هناك-راحة-للاعبي-الفريق

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن فريقه يستعيد ثقته مرة أخرى بعد الفوز اليوم على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحسم الزمالك نتيجة مباراة اليوم، والتي جمعته مع فريق سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة السادسة، من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات باتريس كارتيرون

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق بدأ يستعيد جزء من الثقة المفقودة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وكان هناك إصرار على الفوز".

وأضاف كارتيرون أن الفريق كان يسعى لتسجيل هدف ثاني ولكن لم ينجح في ذلك رغم الفرص التي سنحت للزمالك على مدار الشوطين، موضحا أنه يعتمد على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في أي وقت، وأضاف أن أحمد فتوح لعب جناح أيسر وشارك فيها من قبل كما أن إسلام جابر وعبد الله جمعة يلعبان في أكثر من مركز، مضيفا أنه في حالة الخسارة سيتعرض للانتقادات، وفي حالة الفوز الجميع سيشيد به، وأضاف أن جوارديولا المدير الفني للسيتي يلعب بدون مهاجم ولا يتعرض للانتقادات.

وأضاف أن الفريق سيحصل على راحة الفترة المقبلة لمدة أسبوع قبل استئناف التدريبات لمباراتي الدوري في ديسمبر، خاصة وان جدول الدوري غريب.

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز في الشباك.

وحاول سيراميكا أن يعود في المباراة وأضاعوا أكثر من كرة، ولكن نجحت دافاعات الزمالك وعواد أن يحافظوا على نظافة شباكهم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

تشكيل الزمالك في اللقاء :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إمام عاشور، محمد أوناجم، سيف الدين الجزيرى.