/663035/سيد-عبد-الحفيظ-يكشف-عن-مكاسب-الأهلي-بعد-الفوز-على-سموحة

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن المكاسب التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على سموحة برباعية في مباراة الدوري الممتاز، التي أقيمت اليوم على استاد الأهلي we السلام ضمن الجولة السادسة للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا في ختام الفترة التي تسبق توقف بطولة الدوري الممتاز، خاصة على حساب منافس مميز، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً قويًّا للغاية ونجحوا في تحقيق الفوز في هذه المرحلة المهمة.

مكاسب الأهلي امام سموحة

وأوضح أن المباراة كانت قوية ولاحت للفريق ركلة جزاء مبكرة، لكن اللاعبين نجحوا في التقدم بهدفين في الشوط الأول، وهو ما أسهم في اللعب بثقة أكبر، لافتًا إلى أن اللقاء شهد منح الفرصة لعدد من اللاعبين مثل أحمد عبد القادر والدفع بكريم فؤاد وعمار حمدي، وقدم الثنائي أداءً مميزًا، خاصة أن الموسم طويل وكل لاعب سوف يحصل على فرصة المشاركة بالمباريات في ظل ثقة الجهاز الفني الكبيرة بقدرات اللاعبين.

وأضاف: "ننتظر القرار الخاص بالموعد النهائي لإقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، قبل أن نحدد ملامح فترة الإعداد والترتيبات النهائية لمعسكر الإمارات".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن دعم ومساندة جماهير الأهلي يمثل الكثير للجهاز الفني واللاعبين، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال الفترة القادمة.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

بيرسي تاو

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.