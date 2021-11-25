/663036/كريم-فؤاد-سعيد-بالمشاركة-الأولى-لي-مع-الأهلي-وأتمنى-حصد-لقب-الدوري

أعرب كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة الأولى له مع الفريق في بطولة الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 4-1، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كريم فؤاد: "سعيد بالمشاركة الأولى لي مع الأهلي، وكذلك تحقيق الفوز على سموحة اليوم، وأتمنى التوفيق فيما هو قادم للفريق، في بطولة الدوري".

وأضاف: "أي لاعب يشارك نتمنى له التوفيق، وأبذل قصارى جهدي من أجل اللعب أساسيًّا في المباريات المقبلة، الموسم الحالي يضم فرقًا قوية، وأتمنى حصد لقب الدوري في النهاية".

وواصل كريم فؤاد: "أنا تحت أمر الجهاز الفني للأهلي، وأجيد اللعب في أكثر من مركز، وسعيد بدعم جمهور الأهلي، والجميع كان يدعمني منذ فترة طويلة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير".

وشارك كريم فؤاد مع الأهلي للمرة الأولى في بطولة الدوري الممتاز، منذ انضمامه رسميًّا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث شارك في الدقيقة 78 على حساب أيمن أشرف، في مركز الظهير الأيسر.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 4-1، سجلها كل من أيمن أشرف في الدقيقة 31 من تمريرة متقنة حملت توقيع حسين الشحات، وأضاف بيرسي تاو الهدف الثاني بمهارة فائقة، في الدقيقة 35 بعدما راوغ دفاع سموحة وسدد قوية في المرمى، ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاف حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 67، وأكمل بيرسي تاو الرباعية في الدقيقة 80، فيما سجل هدف سموحة الوحيد محمد كناريا في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 بالعلامة الكاملة من 6 مباريات، ليحكم قبضته على قمة الدوري فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 6.

أكرم توفيق

كشف مصدر من الجهاز الطبي للنادي الأهلي، عن سبب تبديل أكرم توفيق، أمام سموحة مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.

وتتسائل جمهور الكرة المصرية وبالأخص جمهور الأهلي، عن سبب تبديل اكرم توفيق في المباراة، والمعروف منه القوة البدنية والمواصلة في المباراة من البداية حتى النهاية، ليصير شكوك الجمهور عن سبب التبديل.

سبب تبديل أكرم توفيق

خرج أكرم توفيق في بداية الشوط الثاني من المباراة، ودخول محمد هاني، بتبديل مركز بمركز في تشكيل الفريق في اللقاء.

وأكد المصدر أن خروج أكرم توفيق في المباراة، ليست بسبب الإصابة، ولكن تغير فني، ومن اجل مشاركة محمد هاني في المباراة، وهو تغير فني في الأول قبل أي شئ.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.