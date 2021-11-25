موسيماني ضاحكاً خلال المؤتمر الصحفي : «عاوزين تتخانقوا.. نو»

/663037/موسيماني-ضاحكا-خلال-المؤتمر-الصحفي--عاوزين-تتخانقوا-نو

تحدث بيتسو موسيماني خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة الأهلي وسموحة ضمن مباريات الأسبوع السادس من ادوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأرسل رسالة للصحفيين الحاضرين خلال المؤتمر وقال لهم ضاحكاً : " عاوزين تتخانقوا نو" في إشارة منه بمشدته مع الصحفيين خلال المؤتمرالخاص بالمباراة الماضية أمام المقاولون العرب.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

بيرسي تاو

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : ايمن اشرف - بدر بانون- ياسر ابراهيم - اكرم توفيق

الوسط : حمدي فتحي - ديانج

الهجوم : افشة - بيرسي تاو - احمد عبدالقارد - حسين الشحات

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.