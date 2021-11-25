عاجل.. السيسى يصل إلى مقر انعقاد احتفالية طريق الكباش «فيديو»

جدة - نرمين السيد - واليوم يعيد الأحفاد ما بناه الأجداد، ويعلنون للعالم أن ما حدث فى الماضى لم يكن صدفة وأن المصريين قادرون على صنع المجد على مر الزمان.

وتم تطوير طريق الكباش بعد أن كان حلمًا راود الكثير من الحكومات فى العقود الماضية لكن دولة 30 يونيو كانت قادرة على تحقيقه.