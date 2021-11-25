عاجل.. السيسى يستمع لشرح من وزير الآثار عن طريق الكباش «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقدم وزير الآثار، شرحا عن تاريخ طريق الكباش، ومراحل تطويره، حتى أصبح بالشكل الحالى.
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد تطويره، بحضور عدد كبير من السفراء والمسؤولين، ووسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.
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