عاجل.. السيسى يلتقط صورة تذكارية مع الأطفال المشاركين فى افتتاح طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، بعد تطويره. وتلقى فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" الضوء على الحضارة المصرية العريقة، خصوصًا فى ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك.

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