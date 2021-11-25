عاجل.. عروض للبالون الطائر فى سماء الأقصر ضمن احتفالية افتتاح الكباش «صور»

جدة - نرمين السيد - انطلق منذ قليل، احتفال افتتاح طريق الكباش الأثرى العالمى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية.



وخلال الاحتفالية تم تقديم عروض للبالون الطائر فى سماء الأقصر بشكل مبهر نال إعجاب الحاضرين. ومن المقرر أن يبدأ الموكب بعزف الأوركسترا بقيادة المايسترو الكبير نادر عباسى، والتى ستعزف الموسيقى الفرعونية، ومن ثم أنشودة آمون، والتى سيعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية. كما سيشارك الفنان محمد حماقى بأغنية ترحيبية لزوار مدينة الأقصر، والتى ستذاع بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوى، بالإضافة إلى عدة فقرات فلكلورية، والتى تم تسجسها بمعبد حتشبسوت والكرنك، وعدد من المواقع الأثرية الأخرى بالأقصر، لإذاعتها بالتزامن مع الاحتفالية على غرار ما جرى بموكب المومياوات الملكية، بالتحرير.

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