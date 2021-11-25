عاجل.. بعد زيارة الرئيس لمنازلهم.. سعادة غامرة تلف مشاعر أهالى غرب أسوان

جدة - نرمين السيد - أكد أهالى قرية غرب أسوان، إحدى المناطق المتضررة من السيول التى تعرضت لها أسوان مؤخرا، عن سعادتهم الغامرة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقرية، والتى كانت بمثابة حلم غير متوقع ومفاجئة سارة.



وقالت فاطمة حسن، التى زار الرئيس السيسى أسرتها داخل إحدى المنازل المتضررة من السيول بقرية غرب أسوان، إن "الرئيس السيسى حمل الخير لنا خلال زيارته للقرية"، معبرة عن سعادتها بزيارة الرئيس لمنزلها، وأكدت أنها زيارة غير متوقعة ولم تكن تحلم بها من قبل، وأنها كانت بمثابة حلم، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية تحدث معها ومع أبنائها عن أحوالهم، وطمأنهم بأن مؤسسة (حياة كريمة) ستقوم باستكمال جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول فى القرية، موجهة الشكر والتحية لرئيس الجمهورية.

من جانبه، وصف محمد عبد الماجد منسى - أحد الأهالى بقرية غرب أسوان - زيارة الرئيس للقرية بأنه "حلم تحقق وتحول إلى واقع جميل"، وقال إنه لم يتمالك نفسه من السعادة؛ ما دعاه إلى طلب التقاط صورة تذكارية مع الرئيس السيسى الذى قال إنه لبى طلبه فورا.

بدورها، عبرت نفيسة محمد صالح، موظفة بإدارة أسوان التعليمية، عن سعادتها اليوم، التى قالت إنها "لا توصف" بزيارة رئيس الجمهورية لمنزلهم المتواضع بالقرية، للاطلاع بنفسه على جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول، مؤكدة أن الدولة لم تألو جهدا منذ بداية أزمة السيول.

وقالت إنها نقلت للرئيس مشاعرها قائلة له إن "الخير أتى بقدوم سيادتك لنا"، مشيرة إلى أن أسرتها كررت هتافات "تحيا مصر" أمام الرئيس السيسى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفقد صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وتابع الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.