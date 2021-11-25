عاجل- العنانى لـ السيسى: حفائر طريق الكباش مستمرة

جدة - نرمين السيد - وقال العنانى: "يعود تاريخ الطريق إلى القرن 14 قبل الميلاد أى حوالى 3400 سنة، ثم جاء ملك من الأسرة 30 اسمه نقتانيبوا الأول وهو الذى أمر بتصميم التماثيل على رأس إنسان".

وأضاف وزير الأثار: "اكتشفنا ثلث التماثيل تقريبا والحفائر ما زالت مستمرة، ونحن الأن نعلن عن مشروع الانتهاء من الكشف عن طريق الكباش، ومازلنا نجد رؤوسا جديدة وسنقوم بتركيبها على التماثيل"، مشيرا إلى أن حفائر طريق الكباش بدأت فى 1949.

وتستضيف مدينة الأقصر اليوم حدثا عالميا يتمثل فى إعادة إحياء طريق المواكب الفرعونية بين معبدى الأقصر والكرنك المعروف بطريق الكباش.

جاءت تلك الخطوة لتتوج عملا استمر لسنوات لإعادة إحياء هذا الطريق، وهو يمثل ثانى حدث يعيد اهتمام المصريين بتاريخ أجدادهم الفراعنة بعد موكب المومياوات فى إبريل الماضى، وهو ما يعبر عن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على استعادة الاهتمام بالحضارة الفرعونية بالتوازى مع المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذها فى كل أنحاء مصر فى مزج بين إنجازات الماضى والحاضر.