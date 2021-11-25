عاجل.. الأقصر تتزين بالأضواء المميزة مع انطلاق حفل إحياء طريق الكباش «صور»

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جدة - نرمين السيد - وتقدم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة الأقصر من جديد متحفا مفتوحا أمام العالم، بما تحويه من آثار وكنوز وحضارة تعود لأكثر من 5 آلاف عام، ليجرى الكشف عن طريق المواكب المعروف بطريق الكباش وإحيائه من جديد.
وتتجه أنظار العالم إلى الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".
وطريق الكباش الفرعونى هو عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة، منها عيد "الأوبت"، وعيد تتويج الملك، ومختلف الأعياد القومية تخرج منه، وكان يوجد به قديما سد حجرى ضخم كان يحمى الطريق من الجهة الغربية من مدينة الأقصر العاصمة السياسية فى الدولة الحديثة "الأسرة 18" والعاصمة الدينية حتى عصور الرومانية.
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