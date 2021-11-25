أهالى أسوان للرئيس السيسى: "كنا فى سابع أرض وطلعتنا لعنان السماء.. فيديو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، زيارة لمحافظة أسوان التقى فيها عدد من الأهالى، وتفقد خلالها وحدة صحية ومدرسة الشهامة في قرية الشهامة بأسوان.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من أهالى أسوان، وقال لهم: "السلام عليكم"، ليرد الأهالى "كل سنة وأنت طيب يا ريس"، فيرد عليهم: "وأنتم طيبين وأزيكم"، وقال أحد المواطنين: "ربنا ينعم عليك الصحة والعافية ويبارك في حضرتك".

وسأل الرئيس السيسى المواطنين: "عاملين إيه مبسوطين، ليرد أحد الأهالى الحمد الله مبسوطين والله كنا في سابع أرض والله العظيم حضرتك طلعتنا لعنان السماء والله ما عارفين نشكر حضرتك إزاى، فيرد الرئيس السيسى: "لا الشكر لله".

وقال أحد أهالى أسوان للرئيس السيسى: "والله فعلا كنا مدمرين خالص والله حضرتك أنقذتنا فعلا"، ليرد الرئيس السيسى: "أنا واحد منكم لو طولت أجبلكم نجمة من السماء هجيبها ليكم"، ليرد أحد الأهالى: "عارفين والله يا ريس".

وزار الرئيس السيسى أحد الوحدات الصحية بقرية الشهامة، حيث قال أحد الأطباء بالوحدة خلال زيارة الرئيس السيسى: لدينا وحدة أسرة بها عيادتين عيادة طب أسرة 1 وعيادة طب أسرة 2 لمنع الزحام والتكدسات واختصار وقت المواطن، بالإضافة إلى أننا لدينا عيادة طب الأسنان".

وأجرى الرئيس السيسى زيارة لبعض المرضى في الوحدة الصحية، كما أجرى زيارة لمدرسة الشهامة للتعليم الأساسى، وقالت إحدى عضوات مبادرة حياة كريمة خلال زيارة الرئيس السيسى: تم تجديد مدرسة الشهامة للتعليم الأساسى وهذا دور حياة كريمة في تجهيز المدرسة ".

وزار الرئيس السيسى الفصول، والتقى بطلاب المدرسة، وقال لهم :"هنعملكم مركز شباب تروحوا تلعبوا فيه"، وسألهم: "مبسوطين وبتتعلموا كويس"، ليرد الطلاب "نعم "، وسألهم الرئيس السيسى أيضا: "هل بتروحوا المدرسة كل يوم؟"، ليجيب الطلاب: "نعم نذهب كل يوم ".

كما زار الرئيس السيسى منازل بعض أهالى أسوان، والتقط صور مع أهلها، وقالت إحدى سيدات أسوان للرئيس: "بشوفك في التليفزيون وبدعيلك ينصرك على مين يعاديك"، وقال أحد المواطنين للرئيس السيسى: "ربنا يخليك للبلد وتعمرها ربنا يبارك فيك يا ريس ويكرمك".