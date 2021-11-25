موسيمانى عقب رباعية سموحة: بعد 13 شهراً أصبحت أكثر خبرة بالكرة المصرية

يرى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أنه بات يعلم الكثير عن الكرة المصرية بشكل أفضل من الفترة الماضية، موضحاً أنه ما زال يحتاج وقتاً ليكون أكثر خبرة ودراية بالكرة المصرية عن ذى قبل.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسموحة ، قائلاً: ذكرت من قبل أنني ما زلت أحتاج للوقت لدراسة الكرة المصرية بشكل جيد.. لا أنكر أن الوضع أصبح جيداً حالياً وأنني أصبحت على دراية قوية بالكرة المصرية لكن بمزيداً من الوقت سأكون أكثر خبرة.

وأبدى موسيمانى سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على حساب سموحة بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت على استاد الأهلى we السلام، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال موسيماني إن مواجهة سموحة كانت صعبة والفريق حقق فوزًا مهمًّا، والأداء الذى ظهر به الأهلي كان جيدًا، كما شارك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، ولعب محمد مجدى «أفشة» فى مركز محور الارتكاز، بسبب غياب عمرو السولية.

وأوضح موسيمانى أن الفريق حقق عدة انتصارات فى مسابقة الدورى وهو مؤشر جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه فهم طبيعة المسابقة المحلية، وواصل : «أعمل منذ 13 شهرًا فقط في مصر، امنحونى وقتًا أطول لفرض أسلوب اللعب داخل الفريق، وأعتقد أننى ما زلت أتعلم الكثير فى الدورى المصرى».

وتابع: «نلعب بشكل هجومي مستمر، ولذلك كان قد يكون هناك بعض الأخطاء، نسعى لتدارك تلك الأمور مستقبلًا»، وأضاف: «الفريق لعب برأس حربة صريح أمام سموحة وهو بيرسي تاو، هناك بعض المباريات يلعب فيها محمد شريف مهاجمًا أساسيًّا مثل مواجهة الزمالك، ولكن فضلت الاعتماد اليوم على بيرسى تاو، وفى النهاية حققنا ما نريده وفزنا بالمباراة والنقاط الثلاث».

واختتم موسيمانى تصريحاته قائلًا: «سنحكم على الفريق بعد فترة التوقف، وأتمنى أن نستمر فى تقديم مستوى جيد بكل تأكيد».