دوت الخليج يرصد ما حدث في الأقصر قبل احتفالية افتتاح طريق الكباش "تنمية شاملة"

/663040/تحيا-مصر-يرصد-ما-حدث-في-الأقصر-قبل-احتفالية-افتتاح-طريق-الكباش-تنمية-شاملة

تشهد مصر اليوم احتفالية أثرية كبرى، وهي اعلان الانتهاء عن الكشف عن طريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته وعدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين، حيث تتجه أنظار الملايين حول العالم إلى افتتاح طريق الكباش الملكي، والتي سيتم خلاله إحياء عيد الأوبت وهو سياق احتفال التزم به المصريين القدماء، والحضارة المصرية القديمة التى تمتد إلى آلاف السنين، ذات الهيبة الساطعة تشدوا من جديد فى موكب ملكي سينطلق خلال الساعات المقبلة.

هذا وشهدت محافظة الأقصر نهضة تنموية شاملة خلال الشهور الماضية ومنذ إنطلاق المباظرة الرئاسية حياة كريمة فى المحافظة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث شملت المبادرة قرى مركزي أرمنت وإسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث سيستفيد منها اكثر من 600 ألف مواطن في المحافظة، من خلال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والكهرباء والصحة والخدمات البيطرية والري والغاز الطبيعي، حيث تشمل المبادرة إقامة 13 مجمعا للخدمات الحكومية في عدد من القرى، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه 9 آلاف منزل، وذلك بتكلفة 6 مليارات جنيه موزعة على قرى المحافظة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق إنشودة آمون ويمك الاطلاع على حفل افتتاح طريق الكباش من خلال الرابط المذكور، والتى سبق أن تم إذاعتها فى وقت سابق وهو ما أحدث حالة من الترحيب الهائلة من المواطنين فى شتى بقاع العالم.

كما أشارت الهيئة العامة للاستعلامات، فإنه من المتوقع أن تتوجه أكثر من 100 وسيلة إعلامية محلية ودولية لرؤية الحدث العالمي.