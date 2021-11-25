/663038/رئيس-مجلس-الشيوخ-يشارك-فى-إحتفالية-الكشف-عن-طريق-الكباش-بالأقصر

شارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ فى احتفالية الكشف عن طريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين، حيث تتجه أنظار الملايين حول العالم إلى افتتاح طريق الكباش الملكي، والتي سيتم خلاله إحياء عيد الأوبت وهو سياق احتفال التزم به المصريين القدماء، والحضارة المصرية القديمة التى تمتد إلى آلاف السنين، ذات الهيبة الساطعة تشدوا من جديد فى موكب ملكي سينطلق خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق إنشودة آمون ويمك الاطلاع على حفل افتتاح طريق الكباش من خلال الرابط المذكور، والتى سبق أن تم إذاعتها فى وقت سابق وهو ما أحدث حالة من الترحيب الهائلة من المواطنين فى شتى بقاع العالم. كما أشارت الهيئة العامة للاستعلامات، فإنه من المتوقع أن تتوجه أكثر من 100 وسيلة إعلامية محلية ودولية لرؤية الحدث العالمي.

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