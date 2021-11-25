/663039/تأجيل-موعد-زيارة-مرتضى-منصور-لنادي-الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تأجيل موعد زيارته للنادي التي كادت من المفترض اليوم.

وجاء تأجيل موعد زيارة مرتضى منصور للزمالك بسبب وفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق، كما أعلن مرتضى بأنه لن يذهب للنادي اليوم حداداً عليه، بجانب إعلان حالة الحداد بنادي الزمالك لمدة 3 أيام.

وسيذهب مرتضى منصور لنادي الزمالك يوم الخميس القادم في تمام الساعة الخامسة، لاستقابل الاعضاء في أول ظهور له بالنادي منذ عودته.

وأرتدى لاعبو الزمالك الشارات السوداء في مبارتهم أمام المقالولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز، والتي أنتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف لمصطفى فتحي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

مرتضى منصور

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية “ لايليق ان يقيم لي اعضاء النادي وعضواته والموظفين والعمال احتفالية كبري بمناسبة عودتي الي النادي وانتصار الحق ونحن جميعا نشعر بالحزن علي فقدان رمز كبير من رموز النادي” .

وأكمل: “تأجيل لقائي مع السادة الافاضل المسؤلين عن الصفحات والميديا الزملكاوية والذي كان محدد له غدا الجمعة 26 نوفمبر الساعة 4 عصرا الي يوم الجمعة القادم الساعة 4 عصرا ان شاء الله” .

وأضاف: “اقامة سرادق العزاء للمغفور له معالي المستشار جلال ابراهيم يوم الاحد ان شاء الله في شارع الملك فاروق داخل النادي من بوابة جامعة الدول العربية عقب صلاة المغرب”.

منع قناة الزمالك من دخول النادي بعد تجاهل مؤتمر مرتضى منصور

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

وكانت في التغطية الإعلامية أكثر من قناة عربية، ومواقع مصرية، في اختفاء تام لقناة الزمالك عن تغطية أجواء المؤتمر.

جلال إبراهيم

يذكر أن المستشار جلال إبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.

أعلنت قناة الزمالك إذاعة المؤتمر الخاص بالمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي والذي أقيم أمس قبل التواجد داخل مقر النادي.

وفاجئ خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، الجميع وأعلن أنه سوف يقوم بإذاعة جزء خاص من مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادي، ثم التعليق عليه من جديد.

وتم إذاعة 3 دقائق من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس نادي الزمالك فقط.

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

علن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.