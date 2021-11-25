توقعات الأرصاد للطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وعن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة والمصاحبة للطقس خلال الأيام المقبلة:

- ظهور شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من أقصى غرب البلاد.

- بينما تظهر الشبورة المائية السبت القادم على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى الشوائب العالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

ودرجات الحرارة المتوقعة السبت 27 نوفمبر:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 نوفمبر:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 16.