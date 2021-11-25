جدة - نرمين السيد - وأضاف العنانى، خلال احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، أن احتفالية اليوم رسالة للآمن والأمان فى مصر، وزيارة للوعى والانتماء لدى المصريين.
وتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمتابعته بشكل شخصى لملف السياحة، كما قدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مشروع تطوير طريق الكباش، معقبًا: "كان بيطلع على السقالات أثناء الترميم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزير السياحة: آثار مصر فريدة من نوعها.. واحتفالية الكباش رسالة أمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.