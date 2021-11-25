عاجل.. وزير السياحة: آثار مصر فريدة من نوعها.. واحتفالية الكباش رسالة أمان

جدة - نرمين السيد - وأضاف العنانى، خلال احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، أن احتفالية اليوم رسالة للآمن والأمان فى مصر، وزيارة للوعى والانتماء لدى المصريين.

وتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمتابعته بشكل شخصى لملف السياحة، كما قدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مشروع تطوير طريق الكباش، معقبًا: "كان بيطلع على السقالات أثناء الترميم".