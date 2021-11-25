مرممة طريق الكباش للرئيس السيسى: الأقصر عروس متوجة بفضل دعمكم «فيديو»

وخلال لقائها الرئيس السيسى، على هامش حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، تابعت منال: "أنا واحدة من أهالى محافظة الأقصر، وضمن فريق العمل للكشف عن طريق الكباش الذى كنا فى انتظاره سنوات كثيرة جدا، والذى تم افتتاح فى عهدك سيادة الرئيس، والعديد من المتاحف والمناطق الأثرية، وهو يرجع إلى دعمك الدائم لنا، ودعم رئيس الوزراء الذى دائما كان يباشر العمل معنا بنفسه، ويرى عملنا بشكل مستمر".
وأكدت أن ذلك كان بمثابة دعم ودفعة قوية لجميع العاملين، وجعلهم فى منتهى الحماس، مجددة الشكر للرئيس السيسى على كل دعمه.
وانطلقت منذ قليل الاحتفالية العالمية التى تنظمها مصر لإحياء طريق الكباش الفرعونى بمدينة الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقرينته، وعدد من المسؤولين.
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