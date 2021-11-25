عاجل.. السيسى يداعب الأطفال عند وصوله مقر احتفالية طريق الكباش «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية للأطفال الموجودين فى حفل افتتاح طريق الكباش، الذين كانوا يرتدون زيا فرعونيا، وتحدث معهم ومازحهم، ثم التقط معهم الصور التذكارية.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل إلى موقع حفل افتتاح طريق الكباش فى محافظة الأقصر. واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، فور وصوله احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش"، لشرح من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة الآثار عن تطوير طريق الكباش. ويشهد الرئيس افتتاح طريق الكباش، بعد تطويره، بحضور عدد كبير من السفراء والمسؤولين، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام.

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