الإسكندرية: 33 قافلة خدمية للمناطق الأشد احتياجا خلال أربعة أشهر

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن هناك تنسيقا مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمناطق الأشد احتياجا وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بها، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية وإرسال القوافل الشاملة.



ولفت الشريف، اليوم الخميس، إلى أن مديرية الزراعة برئاسة طارق زكى مدير المديرية شاركت خلال الأشهر الأربعة الماضية بنحو 33 قافلة خدمية بإجمالى مستفيدين يصل إلى 500 فرد، مؤكدا أهمية هذه القوافل فى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير المشورة فى مجال الزراعة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية.

وأوضح أن القوافل جاءت بواقع 8 قوافل فى شهر أغسطس إلى مناطق المعمورة والعامرية وخورشيد وبرج العرب، أما فى سبتمبر فقد تم إرسال 8 قوافل إلى مناطق العامرية وبرج العرب وخورشيد والمعمورة، وفى شهر أكتوبر تم إرسال 11 قافلة إلى مناطق بهيج والعامرية والغربانيات وأبيس وعرامة وأبو صير والمعمورة وتعاونيات أبيس بمجمع النهضة، كما بلغ إجمالى عدد القوافل التى تم إرسالها إلى المناطق أبيس والعامرية والتوفيقية وبرج العرب فى شهر نوفمبر 6 قوافل.

وأعرب الشريف، عن حرص جميع أجهزة محافظة الإسكندرية على تأدية دورها المجتمعى والخدمى والتنموى والمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال عدة إجراءات، من بينها إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية الشاملة وتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

وشدد على ضرورة استمرار هذه القوافل لتقديم خدماتها للمواطنين فى نطاق جميع الأحياء.