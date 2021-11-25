عاجل.. السيسى يشاهد العرض الفنى المستوحى من عيد الأوبت

جدة - نرمين السيد - ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتاح طريق الكباش، بعد تطويره، بحضور عدد كبير من السفراء والمسؤولين، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام.

واليوم يعيد الأحفاد ما بناه الأجداد، ويعلنون للعالم أن ما حدث فى الماضى لم يكن صدفة وأن المصريين قادرون على صنع المجد على مر الزمان، حيث تم تطوير طريق الكباش بعد أن كان حلمًا راود الكثير من الحكومات فى العقود الماضية لكن دولة 30 يونيو كانت قادرة على تحقيقه.