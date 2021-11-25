وفود سياحية من أوروبا وروسيا تزور مناطق المنيا الأثرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تشهد هذه الفترة إقبالا سياحيا وذلك لما تضمه من مناطق أثرية ومعالم هامة منها "منطقة آثار الأشمونين - شمال غرب مركز ملوى ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومترا.



وأضاف الأزهرى -فى بيان اليوم الخميس- أن المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، استقبلت وفدا سياحيا من دول إسبانيا وسويسرا وروسيا زار منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل والأشمونين للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة. وأشار إلى أن الوفود زارت منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وتلقب بـ"البقيع الثانى" لكثرة من استشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.

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