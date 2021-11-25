عاجل.. اهتمام عالمى كبير باحتفالية طريق الكباش فى الأقصر «فيديو»

جدة - نرمين السيد - لأول مرة منذ نحو ألفى عام أو أكثر، عاد طريق الكباش ليظهر للنور ويرى الشمس مرة أخرى، وذلك فى حفل أسطورى مهيب أقيم مساء اليوم الخميس، لإحياء طريق الأجداد، والذى يمتد لمسافة 2.7 كيلو بمحاذاة نهر النيل، من معبد الأقصر إلى مجمع معبد الكرنك، والذى شهد احتفالات المصريين القدماء بأحد أهم أعيادهم الدينية وهو عيد الأوبت.



واهتمت وسائل الإعلام العالمية بفعاليات إحياء الممر التاريخى طريق الكباش مساء اليوم، وذكرت صحيفة "سى بى إس نيوز" عن حفل الافتتاح، إن الحفل لم يسبق رؤيته منذ 2000 عام، مؤكدة أن الحدث أعاد بالفعل إحياء روح مهرجان الأوبت القديم بما تضمنه من الموسيقى والرقص والعروض الضوئية. كما أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" حفل الافتتاح المهيب فى الأقصر، قائلة: إنه يشمل عناصر من مهرجان قديم كان يتنقل عبر طريق الكباش كل عام، ويشمل ذلك مقطوعات موسيقية مستوحاة من القصص المكتوبة على جدران المعابد بالهيروغليفية. كما وصفت صحيفة "إى بى سى نيوز" الحفل بأنه ساحر، بما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدة أن محافظة الأقصر شهدت حدثا مهيبا واحتفالية ضخمة مساء اليوم الخميس لافتتاح طريق الكباش، الذى يعد أكبر متحف مفتوح فى العالم، ويزين الطريق 1200 من التماثيل المنحوتة من كتل واحدة، ويبلغ طوله 2700 متر، ليعتبر طريق الكباش هو أقدم طريق أثرى فى العالم.

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