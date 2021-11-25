مكتبة الإسكندرية تضيء مبانيها باللون البرتقالى لمناهضة العنف ضد المرأة.. صور

أضاءت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، الخميس، مبانيها ومنشآتها باللون البرتقالى للسنة الرابعة على التوالى بمناسبة حملة 16 يومًا، لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، وكذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021.

ووفقا لصفحة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين تم تأسيسها لدعم احتياجات المرأة والفتاة حول العالم، وإنه بمناسبة إطلاق حملة الـ 16يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم، أضاءت مكتبة الإسكندرية، ممثلة فى برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى التابع لقطاع البحث الأكاديمى بالمكتبة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى، وذلك للسنة الرابعة على التوالى كجزء من مبادرة "لوّن العالم بُرتقاليًا"، فى إطار حملة "اتحدوا" للأمين العام للأمم المتحدة والتى من خلالها يرمز اللون البرتقالى إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم.

ويندرج هذا النشاط فى إطار التوسع فى برنامج مدن وأماكن عامة آمنة للنساء والفتيات فى الإسكندرية، الذى يهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مع تسهيل حركة النساء فى الأماكن العامة وتمكينهن اقتصاديًا.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ومحافظة الإسكندرية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة فى المدينة وبدعم من سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة.

إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى

إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى

إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى

إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى