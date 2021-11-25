مباراة دفاعية للزمالك أمام سيراميكا بالدوري بطلها محمود علاء «صور»

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نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، على تطبيق "فيسبوك"، منذ لحظات، عن رجل مباراة الفريق امام سيراميكا كليوباترا، بالجولة السادسة بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف الفريق عن طريق مصطفى فتحي.

ونجحت دفاعات الزمالك من الحفاظ على شباك فريقه طوال احداث المباراة، بعد هجوممات قوية ومتتالية من فريق سيراميكا، لمحاولة تسجيل هدف التعادل في المباراة.

تصريحات باتريس كارتيرون

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق بدأ يستعيد جزء من الثقة المفقودة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وكان هناك إصرار على الفوز".

وأضاف كارتيرون أن الفريق كان يسعى لتسجيل هدف ثاني ولكن لم ينجح في ذلك رغم الفرص التي سنحت للزمالك على مدار الشوطين، موضحا أنه يعتمد على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في أي وقت، وأضاف أن أحمد فتوح لعب جناح أيسر وشارك فيها من قبل كما أن إسلام جابر وعبد الله جمعة يلعبان في أكثر من مركز، مضيفا أنه في حالة الخسارة سيتعرض للانتقادات، وفي حالة الفوز الجميع سيشيد به، وأضاف أن جوارديولا المدير الفني للسيتي يلعب بدون مهاجم ولا يتعرض للانتقادات.

وأضاف أن الفريق سيحصل على راحة الفترة المقبلة لمدة أسبوع قبل استئناف التدريبات لمباراتي الدوري في ديسمبر، خاصة وان جدول الدوري غريب.

مصطفى فتحي

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز في الشباك.

وحاول سيراميكا أن يعود في المباراة وأضاعوا أكثر من كرة، ولكن نجحت دافاعات الزمالك وعواد أن يحافظوا على نظافة شباكهم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة في المركز السادس.