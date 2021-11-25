/663044/سيراميكا-كليوباترا-بعد-الخسارة-من-الزمالك--أين-العدالة

علق نادي سيراميكا كليوباترا على الخسارة من الزمالك بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهاجمت الصفحة الرسمية للفريق حكم المباراة عقب اللقاء من خلال الصفحة الرسمية للفريق، وتسائلت أين العدالة؟.

في إشارة منهم بأن لهم ركلة جزاء اليوم أمام الزمالك لم تحتسب في الدقائق الأخيرة من المباراة، ورفض الحكم أن يعود فيها إلى الفار.

وأعترض الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة هيثم شعبان على تلك اللعبة خلال مجريات اللقاء، ليخرج الحكم بطاقة صفراء لأحد أفراد الجهاز الفني.

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز بالشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

تشكيل الزمالك في اللقاء :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إمام عاشور، محمد أوناجم، سيف الدين الجزيرى.

ويواجه الزمالك سراميكا كليوباترا في الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري الممتاز نسخه 2021-2022.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.