مصطفى وزيرى: الأقصر أشرقت اليوم على العالم بثوبها الجديد

جدة - نرمين السيد - وكتب وزيرى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس: "أشرقت اليوم الأقصر على العالم بثوبها الجديد بعد مجهود وعمل متواصل سيستمر إن شاء الله بأياد المصريين، الشكر لفخامة الرئيس على الدعم المستمر".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش"، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.