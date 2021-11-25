الأقصر تضىء بالألعاب النارية فى افتتاح طريق الكباش «صور»

جدة - نرمين السيد - وأضاءت الألعاب النارية بألوانها الرائعة سماء الأقصر، مع انتهاء حفل افتتاح طريق الكباش الجديد بالأقصر، الذى أقيم مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتاح طريق الكباش، بعد تطويره، بحضور عدد كبير من السفراء والمسؤولين، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام.