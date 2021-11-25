عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من ولى عهد أبوظبى

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات الشقيقة.



وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى والعلاقات الأخوية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن بعض القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المنتظم بين الجانبين لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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