المفتى يؤكد ضرورة التعاون بين المؤسسات الإسلامية لمواجهة الفكر المتطرف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- ضرورة التعاون والتكاتف بين المؤسسات الدينية الإسلامية من أجل مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم التى شوهتها جماعات التطرف والإرهاب، وبيان صحيح الدين وسماحته للعالمين.



جاء ذلك خلال لقاء مفتى الجمهورية -مساء اليوم، بالشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى، وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية- لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامى بمختلف مجالاته، والاستفادة من البحوث العلمية التى تقدمها دار الإفتاء المصرية.

وأشاد مفتى الجمهورية خلال اللقاء بالمجهودات الكبيرة التى تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، لخدمة الإسلام والمسلمين والتيسير على ضيوف المملكة من المعتمرين والحجيج، فضلا عن دور المملكة المحورى الإقليمى والدولى.

أثنى مفتى الجمهورية على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، والشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ودعمه للمؤتمرات واللقاءات المهمة التى تجمع علماء الأمة ومفكريها من مختلف دول العالم من أجل مناقشة القضايا المعاصرة والمستجدة التى تهم المسلمين جميعا.

من جانبه، أكد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى على عمق العلاقات السعودية-المصرية، خاصة على المستوى الدينى، مثمنا الإنجازات الكبيرة التى تقوم بها دار الإفتاء المصرية بقيادة فضيلة المفتى لنشر الوسطية وضبط العملية الإفتائية ومواجهة الفكر المتطرف.

وقال وزير الشئون الإسلامية: "إن فضيلة الدكتور شوقى علام أعده رمزا من رموز الإسلام، ومن الرجال القلائل فى هذا الوقت؛ ‏لما يتمتع به من علم وحكمة وصدق فى الدعوة إلى الله تعالى، سائلا الله أن يوفقه ويسدد خطاه وينفع به الإسلام والمسلمين".