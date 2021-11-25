خالد العناني: كل مكان في الأقصر شهد جزءا من حضارة مصر ومستمرون...

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن كل مكان في محافظة الأقصر شهد جزء من حضارة بلادنا، وليس مدينة الأقضر فقط.

وأضاف العناني، خلال كلمته باحتفال افتتاح طريق الكباش بالأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ساحة معبد الاقصر المقام بها الاحتفال مساحتها 2000 متر وعمر المعبد 3800 عام، وقد أسسه الملك أمنحتب الثالث اللي شهد عهده في القرن 14 ق م، استقرار ونموا مصريا كبيرا وعلاقات دولية واسعة، وفي عام 1989 تم اكتشاف 90 تمثالا من الكباش في هذه الساحة.

وتابع الوزير، بأن المصريون القدماء كانوا يحتفلون بعيد الأوبت، والذي يعتبر أهم عيد في الشهر الثاني من الفيضان كل سنة "بابه" وهو مرتبط بالنهر ارتباطا وثيقا، مشيرا الى انه في 18 مارس من عام 1949 كان أول اكتشاف لرأس كبش بالطريق، وبعدها توالت أعمال وجهود الأثريين لكشف أسرار المكان فوق الأرض وتحتها، حتى توقفت الأعمال تماما في عام 2011، ثم عادت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف بتقديم الأقصر "في ثوب جديد".

ونوه الوزير: "اكتشفنا 250 تمثال برأس كبش و800 تمثال براس انسان، ولكن بمعاونة الهيئة الهندسية ومحافظة الأقصر حدثت أعمال لا تقل أهمية مثل انتهاء أعمال الهوية البصرية التي صممها طلاب مصريين ونفذتها الهيئة الهندسية، وكذا استمرار اقامة الأحداث والفعاليات التي تروج للمكان، ثم العمل على زيادة الوعي والانتماء لدى المصريين مثلما حدث عقب موكب المومياوات الملكية".

وقدم الوزير الشكر للرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، والحكومة، لجهودهم في دعم قطاعي السياحة والآثار ودفع الحركة الوافدة للبلاد، وتمهيد الطريق للمناطق الأثرية.