الرئيس السيسى يقطع شرح خالد عنانى لتحية طفلة خلال احتفالية طريق الكباش

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى شرح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عنانى، خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش من أجل أن يلقى التحية على طفلة متواجدة بافتتاح طريق الكباش.

واتجهت أنظار العالم، مساء اليوم الخميس على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.